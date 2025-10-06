Israel-Premier Tech skifter navn og Sylvan Adams trekker seg fra laget

HQ

Israel-Premier Tech, det kontroversielle sykkellaget som konkurrerer i UCI ProTeam (sykkelsportens andredivisjon etter UCI World Tour), vil skifte navn, og medeier Sylvan Adams vil trekke seg fra sitt "daglige engasjement" og ikke lenger uttale seg på vegne av laget, men i stedet fokusere på sin rolle som president for World Jewish Congress, Israel, kunngjorde laget mandag ettermiddag.

I uttalelsen fra laget heter det at lagets eiere og ledelse "har innsett behovet for endring", og at det ble tatt en beslutning om å "bevege seg bort fra sin nåværende israelske identitet". De forsvarer seg med at lagets visjon alltid har handlet om å fostre unge talenter fra utradisjonelle sykkelland, inkludert Israel, og at det alltid har vært et sportsprosjekt. "I sport krever fremgang ofte ofre, og dette skrittet er viktig for å sikre lagets fremtid ".

Laget ble finansiert i 2015 under navnet Cycling Academy Team, og la til navnet Israel i 2017, som senere ble endret til Israel Start-Up Nation i 2020 og det nåværende (snart tidligere) navnet i 2022. Av de 30 rytterne i 2025 var bare tre fra Israel.

Demonstranter mot Israel-Premier boikottet Vuelta a España 2025

Dette kommer etter protester fra sykkelfans, som mente laget ble brukt av Israel til å "sportsvasking" av deres image midt i det pågående folkemordet i Gaza. Israel-Premier Tech er, som de fleste sykkellag, privat og ikke direkte tilknyttet den israelske regjeringen, men ble finansiert av Adams, en forretningsmann med tette bånd til Israels statsminister Benjamin Netanyahu og en selverklært "ambassadør for Israel", som bruker sykkelsporten til å øke bevisstheten om Israel rundt om i verden, blant annet ved å la Giro d'Italia 2018 ha avgang fra Jerusalem.

Protestene nådde sitt høydepunkt under Vuelta a España i september i fjor, en UCI World Tour-konkurranse som Israel-Premier Tech fikk lov til å delta i ettersom de var et av de beste lagene fra ProTeam. Flere etapper, inkludert den siste i Madrid, måtte avlyses på grunn av demonstranter som invaderte gatene med krav om at krigen i Palestina skulle ta slutt.

I forrige uke ble laget diskvalifisert fra Giro dell'Emilia på grunn av sikkerhetsproblemer. Lagets sponsorer, Premier Tech og Factor, hadde angivelig presset på for at Israel-navnet skulle droppes.

Lagets fremtidige navn vil bli annonsert innen kort tid, ettersom det er forventet at laget vil bli forfremmet tilbake til World Touren i 2026. Hva synes du om denne endringen?