Israel-Premier Tech tar lunkne grep for å forsøke å roe ned pro-palestinske protester i La Vuelta

Israel-Premier Tech har gjort et forsøk på å dempe spenningen i La Vuelta a España, der daglige protester påvirker rittets normale forløp. Protestene er rettet mot deltakelsen til det israelske laget, som er finansiert av en israelsk milliardær som er nær venn med Netanyahu.

La Vuelta-arrangørene ba laget om å forlate rittet, ettersom de ikke lovlig kan utvise et lag uten konsekvenser fra UCI (det internasjonale sykkelforbundet). I stedet har laget valgt en løsning "for å prioritere sikkerheten til rytterne våre og hele feltet": å fjerne det israelske navnet fra rytternes trøyer.

"I lys av den farlige naturen til noen av protestene i La Vuelta, har Israel - Premier Tech gitt rytterne lagets monogram-merkede drakter for resten av rittet. Lagets navn forblir Israel - Premier Tech, men monogramdrakten er nå i tråd med merkevarebeslutningene vi tidligere har tatt for kjøretøyene og fritidsklærne våre."

Vil denne endringen på noen måte redusere de pro-palestinske protestene i La Vuelta? Vi får se, men det virker usannsynlig: grunnen til at de protesterer er lagets deltakelse, med hensyn til navnet. Benjamin Netanyahu skrev i går at han er "stolt av laget" og dets eier, hans venn Sylvan Adams (en sionistisk selverklært "ambassadør for Israel"), fordi de "ikke gir etter for hat og trusler".