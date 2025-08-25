Dødelig israelsk angrep rammer sykehus i Gaza

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Et luftangrep mot et stort sykehus i Gaza mandag krevde minst et dusin menneskeliv, blant dem journalister som dokumenterer den pågående konflikten.

"Vi er knust over å høre at Reuters' medarbeider Hussam al-Masri er død og at en annen av våre medarbeidere, Hatem Khaled, er skadet i israelske angrep mot Nasser-sykehuset i Gaza i dag", sier en talsperson for Reuters i en uttalelse (via Reuters).

Øyenvitner rapporterte at et nytt angrep rammet kort tid etter at førstehjelpspersonell og medier ankom for å hjelpe de sårede. En av journalistene, som hadde livestreamet fra sykehuset, ble drept umiddelbart, mens en annen ble skadet i det påfølgende angrepet.

Helsemyndighetene fordømte angrepene og understreket den alvorlige risikoen som medier og redningsarbeidere i området utsettes for. Angrepet føyer seg inn i rekken av stadig flere ofre for lokale journalister som har dekket regionen i månedsvis. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer.