Israel setter Sanaa flyplass ut av drift som svar på houthienes rakettangrep

Siste nytt om Israel og Palestina . Israel iverksatte luftangrep mot Sanaa internasjonale lufthavn tirsdag, og lammet dermed Jemens viktigste flyknutepunkt som svar på en houthi-rakett som hadde landet nær Israels Ben Gurion-flyplass to dager tidligere.

Angrepet, som fulgte etter et lignende angrep på havnen i Hodeidah, rammet rullebaner, fly og viktig infrastruktur, etterlot tre døde og innstilte alle flyvninger på ubestemt tid. Israelske styrker sa at flyplassen hadde fungert som et sentralt knutepunkt for houthienes våpenoverføringer.

Etter denne situasjonen vet vi nå at houthiene har lovet å fortsette sine operasjoner, og at de fremstiller dem som en del av sin støtte til palestinerne i Gaza. Foreløpig gjenstår det å se hvor langt konfrontasjonen vil spre seg i regionen.