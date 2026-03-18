Israel sier at Irans etterretningsminister Khatib er drept i et nattlig angrep

Esmail Khatib er drept i et luftangrep i natt, ifølge Israels forsvarsminister, selv om Iran ikke har bekreftet påstanden ennå. Forsvarsministeren legger til at det er ventet "betydelige overraskelser" i dag.

"På denne dagen forventes det betydelige overraskelser på alle arenaer som vil eskalere krigen vi fører mot Iran og Hizbollah i Libanon," sier Katz under en sikkerhetsvurdering, ifølge kommentarer fra hans kontor.

"Intensiteten i angrepene på Iran øker. Den iranske etterretningsministeren Khatib ble også eliminert i natt," sier han. Katz legger til at han og statsminister Benjamin Netanyahu har "autorisert IDF til å [eliminere] enhver høytstående iransk person ... uten behov for ytterligere godkjenning."