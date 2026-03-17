Israel sier de har drept Irans sikkerhetssjef Ali Larijani i et luftangrep

Ali Larijani er drept i et israelsk luftangrep, ifølge israelske tjenestemenn, i det som vil være et av de mest alvorlige slagene mot Irans lederskap siden øverste leder Ali Khameneis død i begynnelsen av krigen.

Iran har ikke bekreftet påstanden, men hvis den bekreftes, vil Larijanis død fjerne en sentral skikkelse i både landets politiske og sikkerhetspolitiske apparat. Israel sa også at den samme angrepsrunden drepte høytstående medlemmer av den paramilitære Basij-styrken.

De rapporterte drapene kommer samtidig som den amerikansk-israelske krigen mot Iran går inn i sin tredje uke, uten noen klar slutt i sikte. Konflikten har allerede krevd tusenvis av menneskeliv, forstyrret de globale energimarkedene og økt spenningen i regionen, særlig siden Hormuzstredet stort sett fortsatt er stengt.