Israel sier de vil gjenoppta våpenhvilen etter at 91 mennesker ble drept i luftangrep i Gaza tirsdag

Israel har kunngjort at de vil gjenoppta våpenhvilen dagen etter at 91 mennesker ble drept i Gaza tirsdag, noe som det israelske forsvaret begrunnet med at Hamas brøt våpenhvileavtalen da en israelsk soldat ble drept av militante palestinere.

IDF sa at med angrepene på tirsdag "ble dusinvis av terrormål truffet og terrorister nøytralisert". Ifølge det palestinske sivilforsvaret døde 91 mennesker tirsdag, deriblant 24 barn og syv kvinner. Noen av angrepene var rettet mot flyktningleirer.

"Ingenting kommer til å sette våpenhvilen i fare", sier Donald Trump

"IDF vil fortsette å opprettholde våpenhvileavtalen og vil reagere bestemt på ethvert brudd på den", sier det israelske militæret i en uttalelse. Over to uker etter våpenhvileavtalen har Israel brutt våpenhvilen flere ganger og gjenopptatt luftangrepene på Gazastripen som gjengjeldelse, og anklager Hamas for å bryte avtalen, med angrep mot israelske soldater og tilbakeføring av lik som ikke tilhører de 13 israelske gislene som fortsatt befinner seg i Gaza.

Donald Trump, som ble informert om de siste israelske angrepene på Gaza, sa at Israel hadde rett til å slå tilbake etter at "de drepte en israelsk soldat". "Ingenting kommer til å sette våpenhvilen i fare. Du må forstå at Hamas er en veldig liten del av freden i Midtøsten, og at de må oppføre seg."