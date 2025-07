Israel signaliserer vilje til våpenhvileforhandlinger med Hamas

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Israels utenriksminister Gideon Saar uttrykte onsdag en klar intensjon om å få til en våpenhvileavtale og sikre at gislene som holdes av Hamas i Gaza, får komme tilbake.

"Det er noen positive tegn. Jeg ønsker ikke å si mer enn det akkurat nå. Men vårt mål er å komme i gang med nærhetssamtaler så snart som mulig," sa utenriksminister Gideon Saar, som talte etter å ha hatt samtaler med Estlands utenriksminister Margus Tsahkna.

"Men det må være klart: Hamas er ikke bare ansvarlig for å ha startet denne krigen 7. oktober (2023). De er også ansvarlige for at den fortsetter. Det må legges press på Hamas. Det internasjonale samfunnet må nå støtte de amerikanske initiativene," la han til.

Selv om han var forsiktig, bemerket han oppmuntrende tegn etter forslagene fra USA, og oppfordret til støtte for å opprettholde presset på Hamas for å få slutt på krigen. Hamas bekreftet at de vurderer tilbud om våpenhvile fra meklere, og understreket sine betingelser for fred og tilbaketrekning.