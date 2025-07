Israel skylder på feilskyting etter at missil drepte barn som hentet vann i Gaza

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina Flere barn mistet livet i det sentrale Gaza da en israelsk rakett traff en vannstasjon på søndag, ifølge lokalt medisinsk personell, og minst åtte palestinere, hovedsakelig barn, mistet livet.

Det israelske militæret opplyste at angrepet bommet på det tiltenkte målet på grunn av en funksjonsfeil, noe som resulterte i at missilet landet "flere titalls meter fra målet". "IDF beklager enhver skade på uinvolverte sivile", het det i en uttalelse, der det også ble understreket at hendelsen var under granskning.

Det israelske militæret erkjente angrepet, men tilskrev det en funksjonsfeil, og sa at missilet hadde kommet ut av kurs under et forsøk på å ramme en militant. Dette skjer midt i en situasjon med økende bekymring over vannmangel i Gaza og fortsatte forsinkelser i våpenhvileforhandlingene.