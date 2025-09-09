Israel slår til mot Hamas-ledelsen i Qatar Luftangrepet rammer Doha, noe som fører til skarp fordømmelse fra arabiske stater og globale aktører.

HQ Regionen rundt Israel og Palestina har lenge vært preget av konflikt. Nå har vi nettopp fått nyheten om at Israel har gjennomført et luftangrep rettet mot høytstående Hamas-figurer i Qatar, og dermed utvidet sine militære operasjoner utover Gaza og naboregionene. Angrepet, som skjedde kort tid etter et dødelig angrep i nærheten av Jerusalem, ble av den israelske ledelsen forsvart som et nødvendig tiltak, selv om det umiddelbart ble fordømt av Gulf-landene, Egypt og internasjonale ledere. Angrepene forårsaket skader i Doha, noe som økte spenningen og sådde tvil om de pågående våpenhvileforhandlingene. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go!