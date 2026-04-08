Israel støtter Trumps våpenhvile i Iran, men utelukker Libanon

Israel har gitt sin støtte til den to uker lange våpenhvilen som Donald Trump har foreslått i den pågående konflikten med Iran, men har gjort det klart at pausen ikke vil omfatte operasjoner i Libanon.

Ifølge statsminister Benjamin Netanyahus kontor støtter Israel USAs beslutning, forutsatt at Teheran gjenåpner Hormuzstredet og stanser angrepene mot USA, Israel og regionale allierte.

Til tross for at Israel støtter pausen, har landet signalisert at den militære kampanjen i Libanon vil fortsette. Landet har vært sterkt involvert i konflikten etter at Hizbollah gikk til angrep til støtte for Iran, noe som førte til en omfattende israelsk respons.

Krigen har allerede ført til betydelige tap av menneskeliv og store fordrivelser i Libanon. I mellomtiden sa Iran onsdag at forhandlingene med USA ville begynne fredag 10. april i Islamabad.