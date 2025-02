Israel utarbeider plan for utflytting fra Gaza etter Trumps kontroversielle forslag Israels forsvarsminister beordrer militæret til å utarbeide en exit-strategi for Gazas innbyggere, etter at Trumps radikale visjon har utløst et globalt ramaskrik.

HQ Israels forsvarsminister har gitt hæren ordre om å utarbeide en plan for "frivillig utreise" for Gazas innbyggere, melder israelske medier, etter at USAs president Donald Trump har foreslått å ta kontroll over Gaza og gjøre det til "Midtøstens riviera". Forslaget har utløst intens global kritikk, og stormakter som Russland, Kina og Tyskland har fordømt det som hensynsløst og inhumant. Den israelske regjeringen virker splittet, ettersom statsminister Benjamin Netanyahu kalte Trumps idé "bemerkelsesverdig", mens mange andre advarte mot det geopolitiske kaoset den kan utløse. Ministeren hevdet at nasjoner som er kritiske til Israels militære aksjoner, deriblant Spania, Norge og Irland, nå bør akseptere fordrevne palestinere som en del av sine juridiske forpliktelser. I mellomtiden fordømte Hamas planen som absurd, og regionale stormakter som Saudi-Arabia og Jordan avviste enhver form for tvangsflytting. Den skjøre våpenhvilen i Gaza er i fare mens diskusjonene fortsetter. Shutterstock