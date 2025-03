Israel utnevner ny militærsjef midt i spenningen rundt våpenhvilen i Gaza

HQ

Israels militære har innledet en ny æra med utnevnelsen av generalmajor Eyal Zamir som ny stabssjef etter general Herzi Halevi, som trakk seg etter sikkerhetssvikten i forbindelse med angrepet 7. oktober 2023 (via Reuters).

Zamir, som gikk av med pensjon etter 28 års tjeneste, tar over på et kritisk tidspunkt da våpenhvilen i Gaza i økende grad står i fare for å rakne. Den skjøre våpenhvilen som Qatar og Egypt har meglet frem siden januar, har holdt en anspent fred, og skjebnen til de 59 gjenværende israelske gislene og den fullstendige tilbaketrekningen av israelske styrker henger i en tynn tråd.

Etter hvert som etterforskningen av feilene under angrepet i oktober fortsetter, står Zamir overfor et enormt press, ikke bare for å gjenopprette sikkerheten, men også for å håndtere internasjonal granskning av mulige krigsforbrytelser begått under den militære kampanjen. Inntil videre gjenstår det å se hvordan hans lederskap vil navigere i dette vanskelige farvannet.