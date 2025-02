Israel utsetter løslatelse av palestinske fanger på grunn av spenninger i våpenhvilen

HQ

Israel har kunngjort en forsinkelse i den planlagte løslatelsen av 620 palestinske fanger, og hevder at Hamas ikke har oppfylt de nødvendige vilkårene for utvekslingen. Avgjørelsen kommer etter en rekke gisseloverleveringer fra Hamas som israelske tjenestemenn har ansett som uakseptable, ettersom noen av fangene ble vist frem i offentlige seremonier før de ble løslatt.

Den skjøre våpenhvilen, som har vært i kraft siden 19. januar, har blitt satt på prøve gjentatte ganger, og begge sider har beskyldt hverandre for brudd. Hamas leverte ut seks gisler som planlagt, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til ytterligere frigivelser, særlig når det gjelder levningene av de avdøde fangene.

I mellomtiden fortsetter de diplomatiske bestrebelsene med Qatar og Egypt som meklere for å få avtalen over i neste fase, som vil omfatte flere gisselutvekslinger og en mulig israelsk militær tilbaketrekning fra Gaza. Inntil videre gjenstår det å se om våpenhvilen vil holde eller rakne under den økende spenningen.