Israelere samles over hele landet for å kreve våpenhvile i Gaza og frigivelse av gisler

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Israel opplevde søndag en bølge av demonstrasjoner da innbyggerne sluttet seg til en landsomfattende streik for å kreve en slutt på Gaza-krigen og løslatelse av gislene som fortsatt holdes fanget i enklaven.

"Vi har ikke tid. Ikke for de livene som går til spille i helvete, og heller ikke for de falne som kan forsvinne i ruinene av Gaza," sa Hostages Families Forum, som representerer mange familier til fanger som holdes i Gaza, søndag.



Kanskje interessant for deg: Hamas avviser israelsk plan for omplassering av Gazas innbyggere.



Demonstrantene marsjerte med flagg og bilder av fangene, blokkerte hovedveier og samlet seg på sentrale torg, mens politiet foretok flere arrestasjoner. Bevegelsen, som ble ledet av slektninger til gislene, fikk støtte fra forretningsfolk, kulturpersonligheter og opposisjonsledere.

I mellomtiden går regjeringen videre med planene om en utvidet militærkampanje. Netanyahu avviste krav om våpenhvile med henvisning til at innrømmelser bare ville styrke Hamas og forsterke splittelsen mellom familiene til de tilfangetatte og landets ledelse.