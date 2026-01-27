Israelerne slår av gisselklokken etter 844 dager etter angrepet i oktober 2023

HQ

En klokke i Tel Aviv som har talt dagene siden det dødelige Hamas-angrepet 7. oktober 2023, vil bli slått av tirsdag, 844 dager etter at det begynte, etter at liket av det siste gjenværende gisselet har blitt funnet.

Det siste offeret, den 24 år gamle politimannen Ran Gvili, ble drept under angrepet mens han forsvarte Kibbutz Alumim. Hans mor, Talik Gvili, beskrev sønnen sin som "en israelsk helt" og takket tilhengerne for deres solidaritet i de 27 månedene som har gått siden angrepet.

Israel // Shutterstock

Nedstengningen markerer et symbolsk øyeblikk av nasjonal nedstengning i Israel og fullfører en sentral del av den første fasen av USAs president Donald Trumps plan for å få slutt på krigen med Hamas. Den andre fasen, som nylig ble kunngjort, omfatter gjenåpningen av Gazas Rafah-grense til Egypt, slik at palestinere som 31 år gamle Nour Daher kan søke medisinsk behandling i utlandet.

Familier, tidligere gisler og støttespillere vil samles til en offentlig seremoni i Tel Aviv når klokken slås av. Siden våpenhvilen har israelske styrker og Hamas fortsatt å beskylde hverandre for brudd på våpenhvilen, og siden oktober har fire israelske soldater og over 480 palestinere blitt drept. Det israelske militæret har fortsatt kontroll over 53 % av Gaza, mens Hamas styrer resten...