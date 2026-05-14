Israels forsvarsminister kritiserer Lamine Yamal for å "oppmuntre til hat" og ber Barcelona om unnskyldning

Israels forsvarsminister, Israel Katz, har reagert på bildene av Lamine Yamal som viftet med et palestinsk flagg under Barças ligafeiring på mandag, som raskt gikk viralt og utløste alle slags reaksjoner fra politikere i Spania og i utlandet. Katz sa at Yamal oppfordret til hat mot Israel og ba FC Barcelona om å ta avstand fra uttalelsene hans.

"Lamine Yamal valgte å hetse mot Israel og oppildne til hat mens våre soldater kjemper mot terrororganisasjonen Hamas, en organisasjon som massakrerte, voldtok, brente og myrdet jødiske barn, kvinner og eldre den 7. oktober. Den som støtter denne typen budskap, bør spørre seg selv: Anser han dette som humanitært? Er dette moralsk?", skrev Katz på X torsdag morgen.

"Jeg forventer at en stor og respektert klubb som FC Barcelona tar avstand fra slike uttalelser og gjør det utvetydig klart at det ikke er plass til oppvigleri eller støtte til terrorisme."

Hansi Flick sa at "han ikke likte det"

I skrivende stund har ikke FC Barcelona kommet med noen uttalelse om denne saken. Trener Hansi Flick sa imidlertid at han ikke likte det Yamal gjorde. "Det er noe jeg ikke liker. Jeg har snakket med ham og sagt at hvis han vil gjøre det, så er det hans avgjørelse. Han er 18 år, han er myndig, men jeg tror vi er her for å spille fotball, sa den tyske treneren under en pressekonferanse tirsdag.