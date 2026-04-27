Israels president Isaac Herzog er tilbakeholden med å benåde Netanyahu i forbindelse med korrupsjonsrettssaken mot ham.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har vært tiltalt for korrupsjon i sju år, med anklager om bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd rettet direkte mot ham. Saken begynte å bli behandlet i landet i 2019, og har kastet en skygge over ham gjennom fem valgomganger i landet siden da, og splittet opinionen om hans egnethet til å lede landet.

Statsministeren benekter anklagene mot ham og har ved flere anledninger bedt landets president, Isaac Herzog, om benådning. Et merkelig trekk, ettersom en benådning ikke er mulig før en endelig dom er avsagt.

Som Reuters rapporterte, uttalte Israels president i går at han ikke vil vurdere om statsministeren skal benådes før alle rettslige muligheter i henhold til landets lovgivning er uttømt. Videre uttalte presidenten i en kommuniké at han håpet at partene ville komme frem til en avtale uten hans innblanding.

USAs president Donald Trump har også bedt den israelske presidenten om å benåde Benjamin Netanyahu ved flere anledninger, senest i mars i fjor, da Netanyahus rettssak ble suspendert i forbindelse med starten på krigen mot Iran og invasjonen av Libanon. Ifølge rapporten skal Netanyahu møte i retten igjen denne uken, når rettssaken, som har pågått i mer enn seks år, gjenopptas.