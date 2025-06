Israels "røde bryllup": En Game of Thrones-inspirert operasjon som eliminerte Irans militære elite

HQ

Som tatt rett ut av en Game of Thrones-episode iverksatte Israel en overraskende militæroperasjon 13. juni 2025, og vi vet nå at den hadde kodenavnet "Red Wedding". Angrepet var rettet mot Irans øverste militære ledere og atomforskere i et synkronisert angrep.

I løpet av få minutter ble over 30 høytstående tjenestemenn, inkludert stabssjefen for Irans væpnede styrker, generalmajor Mohammad Bagheri, og sjefen for Den islamske revolusjonsgarden (IRGC), generalmajor Hossein Salami, bekreftet døde.

Samtidig ble ni av Irans ledende atomforskere drept i hjemmene sine, noe som lammet landets kjernefysiske ambisjoner. Operasjonen var kulminasjonen av flere års planlegging, som involverte etterretningsinnhenting, hemmelige operasjoner og strategisk bedrag.

Netanyahu orkestrerte en rekke villedende diplomatiske gester, inkludert en oppdiktet splittelse med USA, for å lulle Iran inn i en falsk følelse av sikkerhet. Dette bedraget gjorde det mulig for israelske styrker å slå til uten umiddelbar gjengjeldelse, noe som tok Irans ledelse på sengen.

Presisjonen i angrepet var slående. Over 200 israelske fly slapp hundrevis av ammunisjon over viktige mål. Mossad-agenter hadde infiltrert iransk territorium, satt opp dronebaser og smuglet inn sprengladninger for å sikre at oppdraget skulle lykkes.

I etterkant ble Irans militære kommandostruktur etterlatt i kaos. Tapet av toppledere og forskere har i alvorlig grad hemmet landets evne til å reagere på angrepet. Og vi vet nå at dette hadde kodenavnet "Red Wedding". Hva synes du om navnet?



Merk: "Red Wedding" og "Operasjon Narnia" er to forskjellige operasjoner utført av Israel mot Iran, hver med sine egne mål og metoder.





"Rødt bryllup" var den innledende fasen av Israels bredere militære kampanje mot Iran, som ble lansert 13. juni 2025. Denne operasjonen var rettet mot Irans øverste militære ledere, og resulterte i at flere høytstående tjenestemenn ble drept samtidig, deriblant sjefene for Den islamske revolusjonsgarden (IRGC) og det iranske militæret. Operasjonens navn, "Red Wedding", var inspirert av Game of Thrones.



"Operasjon Narnia", en underoperasjon i den bredere kampanjen, fokuserte spesielt på Irans atomforskere. Samme dag ble ni av Irans ti fremste atomforskere drept samtidig i hjemmene sine, og den tiende forskeren ble eliminert kort tid etter. Operasjonen ble kalt "Narnia" for å gjenspeile dens tilsynelatende usannsynlige natur, som i en fantastisk fortelling. Bruken av et spesielt, hemmelig våpen muliggjorde de presise og koordinerte angrepene.