Israelsk angrep dreper Houthi-styrt statsminister i Jemen

Siste nytt om Israel og Jemen . Den houthi-ledede regjeringen i Jemen har lørdag bekreftet at statsministeren og flere regjeringsmedlemmer ble drept i et israelsk luftangrep mot hovedstaden Sanaa.

Angrepet, som var det første som drepte høytstående houthi-tjenestemenn, skadet også andre, selv om detaljene fortsatt er uklare. Israel sa at de hadde siktet seg inn på gruppens øverste militære ledelse, inkludert forsvarssjefen, mens houthiene erklærte at de ville svare.

Ahmad al-Rahawi, som hadde fungert som statsminister i rundt ett år, men som ble sett på som en gallionsfigur, er blitt erstattet av sin stedfortreder. Angrepet kommer midt i en større kampanje rettet mot ledere av grupper som er alliert med Iran, samtidig som spenningen i regionen øker.

"Den kriminelle, forræderske israelske fienden angrep dem under en rutinemessig workshop som regjeringen avholdt for å evaluere sine aktiviteter og resultater det siste året," sa houthi-president Mahdi al Mashat i en uttalelse gjengitt av Yemen News Agency.