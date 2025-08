Israelsk fotballspiller avvist av tysk klubb etter tweets som støtter folkemord i Gaza

HQ

Shon Weissman, en israelsk fotballspiller som for tiden eies av den spanske andredivisjonsklubben Granada, skulle egentlig lånes ut til Fortuna Düsseldorf, en tysk klubb i andre divisjon. I siste øyeblikk bestemte klubben seg imidlertid for ikke å signere ham, etter motreaksjoner fra fansen. I oktober 2023 hadde Weissman lagt ut Twitter-meldinger som støttet krigen i Gaza.

Han skrev blant annet at "Hva er den logiske grunnen til at 200 tonn bomber ikke allerede har blitt sluppet over Gaza?" og "Hvorfor blir de ikke skutt i hodet?", og kommenterte et bilde av to palestinske fanger. Han slettet senere disse tweetene. Han likte også innlegg som støttet total utryddelse av Gaza, og et annet innlegg der han sa at det ikke finnes uskyldige i Gaza. Dette førte til at han ble anmeldt av det palestinske samfunnet i Granada for oppfordring til vold, endte på benken og ble kort tid senere lånt ut til Salernitana.

Granada, som fortsatt eier spilleren, selv om han ikke har spilt for dem siden januar 2024, hadde til hensikt å selge ham til Fortuna Düsseldorf. Men da de tyske fansen fikk høre om tweetsene hans, ble motreaksjonene så enorme, inkludert en underskriftskampanje på change.org, at klubben "til slutt bestemte seg for å avstå fra å signere ham".

Nå må Granada finne en klubb som er villig til å signere spilleren, som forsvarte seg på det sosiale nettverket: "Jeg vil ikke la meg selv bli fremstilt som en som fremmet hat ved å like tre ganger og komme med en kommentar som umiddelbart ble slettet. Jeg aksepterer all kritikk, men det smerter meg at den fulle konteksten ikke ble tatt i betraktning. I en tid preget av nasjonal og personlig sorg er jeg fortsatt opptatt av verdier som medmenneskelighet, idrett og gjensidig respekt. Til syvende og sist vil en person alltid stå ved sitt lands side, uansett hva som skjer", skrev han (via RTVE).