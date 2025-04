Israelsk luftangrep dreper 10 på et tilfluktssted i Gaza - Israel forsvarer angrepet med at det var rettet mot militante

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina Et israelsk luftangrep mot en skole i Gaza by har etterlatt 10 døde, ifølge lokale helsemyndigheter, mens Israel fastholder at angrepet var rettet mot militante som opererte fra tilfluktsrommet.

Vi vet nå at Yaffa-skolen, som huser fordrevne familier, ble alvorlig skadet i angrepet, og at telt og klasserom ble satt i brann. Øyenvitner beskriver kaoset som oppstod etter eksplosjonen, da folk løp for å unnslippe flammene.

Til tross for at Israel hevder å være ute etter Hamas- og Islamsk Jihad-agenter, fortsetter det sivile dødstallet å stige under de pågående luftangrepene i Gaza. Internasjonale oppfordringer om å gjenopprette tilgangen til humanitær hjelp har blitt intensivert, selv om Israel avviser disse bønnene.