Israelsk militær dreper fem militante på Vestbredden etter at en gravid bosetter ble skutt Etter at en gravid israelsk kvinne ble skutt i nærheten av en bosetning, iverksatte sikkerhetsstyrkene en aksjon som resulterte i at flere militante ble drept.

Vi vet nå at Israels hær drepte fem militante palestinere på Vestbredden torsdag under et raid knyttet til dødsskytingen av en gravid bosetter i nærheten av en israelsk bosetning. Militæret arresterte flere mistenkte og beslagla våpen, mens myndighetene oppfordret til harde tiltak mot palestinske byer. Hendelsen markerer en fortsettelse av intensiverte operasjoner midt i den pågående regionale spenningen. Palestinere deltar i en demonstrasjon nær grensen mellom Israel og Gaza under en protest mot det israelske angrepet på Jenin-flyktningleiren på Vestbredden. øst på Gazastripen, 4. juli 2023 // Shutterstock