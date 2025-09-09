Israelske evakueringsbrosjyrer skaper frykt i Gaza by

HQ

Som om evakueringen ikke allerede var nært forestående, har israelske styrker begynt å slippe evakueringsbrosjyrer over Gaza by, der de advarer innbyggerne om å flytte sørover mens et større angrep truer. Ordrene har forsterket panikken i enklavens største bysentrum, der mange sier at det ikke finnes noe trygt sted å dra. I mellomtiden forbereder noen familier seg på å dra mot Al-Mawasi, en kystsone som allerede er overfylt av fordrevne, mens andre insisterer på å bli værende til tross for risikoen. Lokale sykehus har begynt å flytte pasienter, selv om legene sier at de vil bli ved deres side. Den truende offensiven, kombinert med trusler om et ødeleggende militært angrep hvis gislene ikke blir frigitt, har skapt frykt for ytterligere fordrivelse og økt den internasjonale bekymringen over Gazas forverrede humanitære krise. Du kan se evakueringsbrosjyrene i videoen nedenfor eller via følgende lenke.