Israelske krigsskip avskjærer hjelpeflåten til Gaza ledet av Greta Thunberg Aktivistkonvoien ble blokkert på havet etter å ha forsøkt å bryte blokaden.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at israelske krigsskip har avskjært hjelpeflåten på vei til Gaza, deriblant et fartøy med klimaaktivisten Greta Thunberg om bord. Konvoien, som er en del av Global Sumud Flotilla, ble stoppet utenfor kysten etter å ha nektet å endre kurs til tross for gjentatte advarsler. Ifølge arrangørene ble flere båter bordet og besetningsmedlemmer arrestert, samtidig som kommunikasjonssignalene ble avbrutt under situasjonen. Flotiljen, som hadde seilt fra Barcelona flere uker tidligere med mat og medisiner, hadde som mål å utfordre den mangeårige sjøblokaden av Gaza. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se videoen nedenfor eller klikke på følgende lenke. Go!