Israelske styrker stormer hjemmet til en Oscar-vinnende palestinsk filmskaper Basel Adra sier at soldater stormet huset hans på Vestbredden etter at slektninger ble skadet under bosetterangrep.

Den palestinske filmskaperen Basel Adra, hvis dokumentarfilm No Other Land nylig vant internasjonal anerkjennelse, sier at israelske soldater stormet hjemmet hans på Vestbredden mens han var på sykehus med skadde familiemedlemmer. Bosettere hadde tidligere angrepet landsbyen hans, og flere slektninger ble skadet. Ifølge Adra avhørte soldatene kona hans, gjennomsøkte telefonen hennes og arresterte en onkel mens hans lille datter var til stede. Militæret hevdet at deres tilstedeværelse var et svar på steinkasting som hadde såret sivile israelere. Adra, som lenge har vært kjent for å dokumentere vold fra bosettere, beskrev hendelsene som skremmende, og sa at han fryktet å bli arrestert hvis han prøvde å vende hjem.