Israelske tropper begynner tilbaketrekningen fra den viktige Gaza-korridoren som en del av våpenhvileavtalen

Israelske styrker har offisielt begynt å trekke seg ut av Netzarim-korridoren på Gazastripen, et område som lenge har fungert som en militær sone, som en del av våpenhvileavtalen. Tiltaket, som ble kunngjort av israelske tjenestemenn søndag, følger en rekke forpliktelser i henhold til våpenhvileavtalen som ble undertegnet 19. januar 2025.

Denne korridoren, en viktig landstrekning som skiller det nordlige Gaza fra det sørlige Gaza, har vært et fokuspunkt under konflikten, der israelske styrker har hindret palestinerne i å bruke den for å vende tilbake til hjemmene sine. Tilbaketrekningen er et viktig skritt i den første fasen av våpenhvilen, men spenningen er fortsatt høy når neste fase av avtalen nærmer seg.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sender en delegasjon til Qatar for å diskutere vilkårene for en forlengelse av våpenhvilen, selv om det lave nivået på oppdraget har skapt tvil om hvorvidt det vil skje noen større gjennombrudd. Samtidig står våpenhvilen overfor betydelige utfordringer, ettersom begge sider fortsatt er dypt splittet i viktige spørsmål som frigivelsen av gisler og Israels fulle tilbaketrekning fra Gaza.

Hamas har allerede feiret tilbaketrekningen av troppene som en seier, og hevder at det viser at de er i stand til å presse Israel til å oppfylle kravene deres. Det er imidlertid langt fra sikkert at avtalen vil holde. Foreløpig gjenstår det å se om den skjøre våpenhvilen kan holde lenge nok til at begge parter kan komme frem til en varig løsning.