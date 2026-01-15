ISS-besetningen styrter ned utenfor California i en enestående medisinsk evakuering fra NASA

HQ

Fire astronauter har kommet trygt tilbake til jorden etter at Nasa gjennomførte sin første medisinske evakuering fra Den internasjonale romstasjonen noensinne, og avsluttet et oppdrag flere måneder tidligere enn planlagt på grunn av et "alvorlig", men ikke offentliggjort helseproblem som rammet ett av besetningsmedlemmene.

SpaceX-kapselen styrtet ned i Stillehavet nær San Diego i løpet av natten, og tok med seg hjem kommandør Zena Cardman, NASA-astronaut Mike Fincke, den russiske kosmonauten Oleg Platonov og den japanske astronauten Kimiya Yui. Alle fire ble hjulpet ut av kapselen på bårer, en vanlig forholdsregel etter lange perioder i mikrogravitasjon, og de smilte og vinket mens bergingsteamene hjalp dem.

NASA har ikke identifisert hvilken astronaut som ble syk eller gitt detaljer om tilstanden, med henvisning til medisinsk personvern, men sa at besetningsmedlemmet var stabilt. Representanter fra NASA understreket at returen ikke var en nødevakuering, men en føre-var-avgjørelse for å tillate full medisinsk evaluering på bakken.

Oppdraget, kjent som Crew-11, ankom ISS i august og skulle etter planen ha vært i bane til midten av februar. Selv om tidlig hjemkomst på grunn av sykdom har forekommet i andre romprogrammer, er dette den første medisinske evakueringen av denne typen i NASAs 65 år med bemannede romferder, noe som understreker både risikoen ved langvarige oppdrag og organisasjonens økende evne til å reagere raskt når det oppstår helseproblemer i bane rundt jorda.