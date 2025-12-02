ISS under beskytning: Hvilken rolle spilte den danskbaserte giganten i Hongkongs dødeligste brann på flere tiår?

HQ

De ulmende restene av Wang Fuk Court er en sterk påminnelse om byens dødeligste boligbrann på syv tiår, som har krevd minst 156 menneskeliv. Midt i sorgen og sjokket har oppmerksomheten vendt seg mot et dansk multinasjonalt selskap.

ISS EastPoint, Hongkong-avdelingen til den danskbaserte facility management-giganten ISS, spilte en sentral rolle i renoveringen av eiendommen, som kostet 330 millioner HK$ (42,4 millioner USD). Selskapet fikk i oppgave å føre tilsyn med brannsikkerhetsanbudene og fungere som bindeledd mellom beboerne og entreprenørene, og er nå under intens gransking (for hva de visste ... og når).

ISS var klar over feil og mangler

Protokoller fra Wang Fuk Courts eierselskap viser at ISS, sammen med ledelsen og entreprenørene, var klar over mangler i brannsikkerhetssystemet så tidlig som i mai 2025 (via South China Morning Post). Til tross for dette hadde selskapet ikke gått ut offentlig med sin involvering før det kom med en kort kondolanseerklæring, der det ikke gikk nærmere inn på sin administrative rolle i eiendommen eller renoveringen.

"ISS EastPoint ga administrativ støtte til de innlemmede eierne av Wang Fuk Court", sier selskapet, "men var ikke involvert i utnevnelsen av entreprenøren for større renoveringsarbeider eller i det daglige tilsynet med renoveringen." I uttalelsen bekreftes det at selskapet samarbeider med en dommerledet etterforskning av brannen, selv om myndighetene ikke har navngitt ISS som et mål.

Avsløringen har rystet investorene

Avsløringen har rystet investorene: Ifølge Reuters falt ISS-aksjen med 10 % etter kunngjøringen, noe som markerte selskapets verste handelsdag siden august 2023. ISS har 350 000 ansatte over hele verden og regnes som en stor aktør innen eiendomsforvaltning i Europa og Asia.

Andre enheter som var involvert i renoveringen, var blant annet hovedentreprenøren Prestige Construction and Engineering Co Ltd, prosjektkonsulenten Will Power Architects Co Ltd, eiendomsbesitternes selskap og flere underleverandører. Mens det først var entreprenøren som vakte offentlig forargelse, har ISS' administrative rolle i brannsikkerhetsarbeidet nå blitt et kontroversielt tema.

Les denne historien i kronologisk rekkefølge :

