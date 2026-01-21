It Ends With Us Dramaet fortsetter: Taylor Swift skal ha kalt Justin Baldoni for en "bitch"

Fjoråret ble noe overskygget av It Ends With Us dramaet. Kort fortalt gikk det ut på at skuespilleren Blake Lively, som spilte hovedrollen i den romantiske komedien, kom med påstander om regissøren/skuespilleren av prosjektet, Justin Baldoni, noe som snart utviklet seg til en intens rettssak der den ene parten hevdet at de ble urettmessig angrepet av et PR-mediemaskineri, mens den andre hevdet at de hadde blitt utsatt for trakassering.

Til syvende og sist førte det aldri noe sted, da Lively havnet i det juridiske søkelyset etter at belastende meldinger og informasjon kom ut, et press som inkluderte et søksmål på 250 millioner dollar, som deretter ble avvist og avvist. Lively slo deretter tilbake ved å saksøke Baldoni og hans publisist for trakassering og gjengjeldelse, og dette søksmålet har ennå ikke blitt avvist og skal faktisk opp for retten i mai, med en planlagt høring 22. januar.

Med dette i bakhodet har Variety nå fått tak i rettsdokumenter som dreier seg om dette dramaet, og informasjonen avslører at popstjernen og Livelys nære fortrolige, Taylor Swift, også tok sikte på Baldoni.

I dokumentene vises meldinger som kommer fra Swift, der hun kaller regissøren for en "bitch" og en "klovn". Førstnevnte begrep brukes i en melding som uttrykker :

"Jeg tror denne kjerringa vet at noe er på gang, for han har tatt frem den lille fiolinen sin."

Sistnevnte var en referanse til at Lively kalte Baldoni for "idiotregissøren av filmen min", hvorpå Swift svarte at han var en "klovn" som "tror han er en forfatter nå".

Vi vil sannsynligvis se mer fra denne situasjonen senere i uken, etter at høringsforslaget har funnet sted.