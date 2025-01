It Ends With Us-sagaen fortsetter med Justin Baldonis søksmål på 250 millioner dollar

Kinoåret 2024 bød på noen virkelig overraskende overskrifter. I tillegg til at Inside Out 2 ble årets største hit og tre av årets fire største filmer var animerte oppfølgere, dreide en av de mer forvirrende historiene seg om romansefilmen It Ends With Us. Filmen hadde Blake Lively i hovedrollen og Justin Baldoni som regissør/hovedrolleinnehaver, og selv om filmen gjorde stor suksess på kino og spilte inn rundt 350 millioner dollar på verdensbasis, har den blitt overskygget av et svært giftig forhold mellom hovedrolleinnehaverne.

Lively og Baldoni har vært i tottene på hverandre i flere måneder nå, etter at Baldoni ble anklaget for seksuell trakassering av Lively for handlinger og oppførsel på settet og under innspillingen av filmen. Alt dette kom frem i en artikkel i New York Times som hevder at Baldoni satte i gang en svertekampanje mot Lively, noe Baldoni nå tar til motmæle mot i et omfattende søksmål mot publikasjonen.

Variety rapporterer at Baldoni har lansert et krav på 250 millioner dollar mot New York Times, og hevder at Lively-artikkelen "kirsebærplukket" informasjon og "endret kommunikasjon strippet for nødvendig kontekst og bevisst spleiset for å villede."

New York Times har til hensikt å forsvare seg i retten, og en talsperson for publikasjonen legger til: "Vår historie ble omhyggelig og ansvarlig rapportert. Den var basert på en gjennomgang av tusenvis av sider med originaldokumenter, inkludert tekstmeldinger og e-poster som vi siterer nøyaktig og utførlig i artikkelen."

Kravet mot New York Times inneholder også flere saksøkere, inkludert publisistene Melissa Nathan og Jennifer Abel, som saksøker publikasjonen for injurier og lett krenkelse av privatlivets fred.