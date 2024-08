It Ends With Us slår Deadpool av topplasseringen på kino

HQ

Deadpool & Wolverine har vært en kjempesuksess siden kinopremieren og har hatt et fast grep om kino-topplasseringen i mange regioner rundt om i verden. Men nå har Ryan Reynolds blitt slått av ingen ringere enn sin kone Blake Lively når hennes nye film It Ends with Us overtar førsteplassen på kinotoppen i Storbritannia og Irland. Filmen, som hadde kinopremiere 7. august, har spilt inn mer enn 80 millioner dollar på verdensbasis, noe som er imponerende med tanke på filmens budsjett på 25 millioner dollar.

Med andre ord, stor suksess for ekteparet i sine respektive filmer, og Blake gjør også en gjesteopptreden i Deadpool & Wolverine.