It ser ut til at vi kan forvente å se mye til Sophie Turners Lara Croft i fremtiden

Prime Video jobber for tiden hardt med å filme og forberede den første sesongen av sin live-action Tomb Raider-serie, som vil inneholde Game of Thrones-alumni Sophie Turner i hovedrollen som den ikoniske Lara Croft. Selv om det er noen som tror at den første sesongen av denne serien til og med kan ha premiere senere i år, er det én ting som ser ut til å være sikkert, og det er at det ikke blir en en-sesongs-saga ... forutsatt at anmeldelser og seertall ikke er katastrofale, da.

Grunnen til at det ser ut til at det vil være rikelig med Tomb Raider på Prime Video i årene som kommer, er at Turner ser ut til å være forpliktet til rollen i overskuelig fremtid, som det ble bemerket i et nylig intervju med The Telegraph. Turner forklarte at "akkurat nå er fokuset mitt Tomb Raider," før han også bemerket at dette vil forbli tilfelle "en stund fremover".

Vi har sett noen få lekkede klipp fra settet av Tomb Raider som viser Turner i aksjon, alt etter en haug med kostymetilpassede glimt før også. Det er ennå ikke en trailer for serien ettersom produksjonen fortsatt er i gang, men hvis det er sannhet i ryktene om at den første sesongen vil debutere før utgangen av året, vil det sannsynligvis ikke ta lang tid før en trailer gjør sin ankomst.