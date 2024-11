It Takes Two, Aliens og Temtem er gratis på PlayStation Plus i desember

HQ

Så har vi altså allerede kommet til den siste onsdagen i november, noe som betyr at Sony er klare for å avsløre hvilke spill PlayStation Plus Essential-medlemmer får gratis i desember. Trioen vi får fra og med den 3. desember er sannelig ikke verst heller:

Frem til da er det fortsatt mulig å legge til Ghostwire Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged og Death Note Killer i samlingen din uten å betale en krone, så grip muligheten mens du kan.

Ikke at godbitene stopper der, for Sony har enda flere godbiter på lur i julemåneden. For eksempel kan PS Plus Premium-medlemmer teste Warhammer 40,000: Space Marin II gratis takket være en Game Trial fra og med 3. desember. Deretter, den 10. desember, legges Sly 2: Band of Thieves, Sly 3: Honor Among Thieves og Jak and Daxter: The Precursor Legacy til i Classics-samlingen. Enda flere detaljer om andre spill, konkurranser og slik kommer de neste dagene og ukene, så følg med.