It Takes Two demper håpet mitt om å få 8500 kroner

Hazelight-grunnleggeren Josef Fares var i kjent stil stor i kjeften da han snakket med Jeff Cork fra Game Informer i februar og lovet ett tusen amerikanske dollar til personer som med hånden på hjertet kan si at It Takes Two er kjedelig etter å ha prøvd det, men jeg kan nesten forstå han.

For nå har EA og Hazelight gitt oss enda en trailer fra It Takes Two som både forklarer litt mer om hva historien går ut på og viser enda mer variert gameplay. Som jeg har sagt før virket spillet litt for dystert og pompøst for min smak første gangen vi hørte om det, men det har skutt oppover ønskelisten min de siste månedene, så forhåpentligvis blir det faktisk såpass bra at jeg kan se langt etter 8500 kroner den 26. mars.

Hva tror du? Lukter det penger til deg?