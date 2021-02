Du ser på Annonser

Hazelight, skaperne av Brothers: A Tale of Two Sons og A Way Out annonserte i desember at deres neste spill, It Takes Two, ville lanseres den 26. mars om alt gikk som planlagt, og gledelig nok ødelegger ikke Covid-19 denne gangen.

Josef Fares, lederen av studioet og dets ansikt utad, har tatt til Twitter for å fortelle at It Takes Two har "gone gold", og med mindre du er Cyberpunk 2077 betyr dette at spillet er nesten helt ferdig og klart til den lovede lanseringsdagen.