It Takes Two selger 16 millioner enheter, Hazelight varsler nytt prosjekt

HQ

Årets spill 2021-vinneren It Takes Two fortsetter å være en stor hit, ser det ut til. I februar i fjor ble det avslørt at It Takes Two hadde solgt 10 millioner eksemplarer, og på litt over ett år har spillet solgt ytterligere 6 millioner, til sammen 16 millioner solgte eksemplarer.

Hazelight Studios bekreftet nyheten på Twitter/X, der de også opplyste at over 30 millioner mennesker hadde spilt spillet. Med abonnementstjenester som gir ut spillet, er det logisk at mange flere vil prøve det.

Til slutt ga Hazelight Studios også ut en kryptisk teaser for hva som er det neste, og skrev at det er "mindre enn en måned til den neste store gjennombruddshiten i 2024 slippes!"

Det kan bety at vi snart får se en ny teaser fra Hazelight, og at utvikleren kan være i ferd med å lage enda et flott samarbeidsspill som vi kan kose oss med sammen med familie og venner.