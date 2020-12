It Takes Two ser langt koseligere ut og byr på gratis utgave

Du ser på Annonser

Man vet at samarbeid står i fokus når Hazelight lager et spill, men det var i hovedsak det dystre temaet som fikk mest av rampelyset da It Takes Two første ble avduket i sommer. Heldigvis er nattens trailer langt lystigere.

Selv om historien i It Takes Two handler om hvordan en jente takler at mor og far har et dårlig forhold virker gameplayet å være langt mer lystig og eventyrlig til tider. Dette siden du og en venn vil spille som dukkevarianter av foreldrene mens de hopper, svømmer, slåss, kjører og hva det måtte være gjennom det som virker å være meget varierte omgivelser for å forsterke forholdet.

Akkurat som i A Way Out må man spille sammen med andre, så det er godt å høre at utviklerne atter en gang vil gi oss to utgaver av It Takes Two for prisen av én. Dermed kan du gi den andre til noen du vet har tid og lyst til å spille gjennom det som virker som et fascinerende eventyr med deg når det lanseres den 26. mars.