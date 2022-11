It Takes Two-skaperen hater free-to-play, mikrotransaksjoner og live-serice

HQ

Fortnite, Halo Infinite, Overwatch 2, tilsynelatende The Last of Us-multiplayerspillet og fler viser at noen av verdens største utgivere og franchiser fokuserer stadig mer på free-to-play og såkalte live-service-spill, men det er heldigvis fortsatt noen velkjente utviklere som virkelig misliker denne trenden. Deriblant regissøren av It Takes Two.

Josef Fares svarte nemlig følgende da jeg hadde æren og gleden av å snakke med han for en stund siden og spurte hva han håper endrer seg med dagens spillbransje:

"Et veldig enkelt svar. Jeg håper virkelig at vi går så langt vekk fra free-to-play og mikrotransaksjoner som mulig. Fokuser heller mer på grunnleggende spill. Jeg håper vi ikke fortsetter å gå mer mot live-service. Jeg håper vi ikke hører altfor mye på aksjeeierne om hvordan vi skal øke veksten, for det vil etter hvert påvirke det kreative aspektet av å lage spill. Det er noe som skremmer meg ganske mye, for jeg ser og hører mange selskaper gå mot disse live-servicene, mikrotransaksjonene og slikt, noe jeg synes er veldig trist. Jeg mener, hvilket mareritt det ville vært. Det er skikkelig trist om mer og mer går den veien. Jeg tror vi må forstå at det er ekstremt mange spillere som ønsker å spille spill som bare er spill. Ikke noe annet. Ikke bare en måte å forsøke å få mer penger ut av deg på, større vekst eller slikt. Jeg håper bare at vi fokuserer mer på den kreative aspekt siden av dette, skjønner du?"

Jeg skjønner, og er helt enig til tross for at enkelte F2P- og live-service-spill er gode. Hva synes du?