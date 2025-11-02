Gamereactor

IT: Welcome to Derry

IT: Welcome to Derry blir HBOs tredje største strømmepremiere noensinne

Forløperen til Andy Muschiettis IT-filmer har bevist at appetitten på klovnebasert terror langt fra er over.

HQ

Ifølge de siste tallene har forløperen til IT-filmerne vært en suksess for HBO - med rundt 5,7 millioner seere, noe som gjør den til den tredje største premieren for strømmetjenesten. Selv om både House of the Dragon og The Last of Us trakk større seertall, viser dette tydelig at skrekk og gru er like aktuelt som alltid. Selv om det kan ha vært et lite løft på grunn av nærheten til Halloween.

De kommende ukene vil vise om Pennywise og hans onde påfunn klarer å holde stand på lang sikt. Det gjenstår seks episoder av sesongen, og ytterligere to er planlagt - som vil fokusere på forskjellige år - 1935 og 1908. Denne første sesongen finner sted i 1962.

Hva er dine tanker om serien så langt?

IT: Welcome to Derry

