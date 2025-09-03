IT: Welcome to Derry Premieredato avslørt: Pennywise kommer tilbake i tide til Halloween

HQ

Det er mange lovende prosjekter som kommer til å gjøre sin ankomst i tide til den uhyggelige sesongen i år, med utallige skremmende filmer og skumle serier på vei. Nå vet vi også at Pennywise blir med på festen igjen, ettersom premieredatoen for prequel-serien IT: Welcome to Derry har blitt avslørt.

Som bekreftet på X, vil showet ha premiere på HBO Max så snart som 26. oktober. For regioner uten strømmeplattformen, som Storbritannia, kan vi sannsynligvis forvente en matchende premieredato (eller dagen etter den 27. oktober) på Sky/Now, selv om dette ennå ikke er bekreftet.

Når det gjelder hva IT: Welcome to Derry vil tilby fansen, blir vi fortalt: "Welcome to Derry er basert på romanen IT av Stephen King fra 1986, og skildrer en verden i en liten by på 1960-tallet - før Pennywise skapte kaos. Filmen finner sted før hendelsene i filmene IT og IT: Chapter Two, og Welcome to Derry leder opp til den første filmen."

Selv om dette kan høres ut som om Pennywise ikke vil være til stede, er det bekreftet at Bill Skarsgård vil gjenta sin rolle som den skremmende overnaturlige klovnen i serien.

Sjekk ut en trailer for serien nedenfor.