IT: Welcome to Derry satt til tre sesonger

Andy Muschietti, kjent for sine skremmende adaptasjoner av It, har store planer for Welcome to Derry. I et nylig intervju med Radio TU bekreftet Andy Muschietti at den kommende Welcome to Derry -serien vil strekke seg over tre sesonger, der hver sesong utforsker en ny epoke i Pennywises skremmende historie. Den første sesongen vil finne sted i 1962, etterfulgt av 1935 i den andre, og til slutt 1908 i den tredje. Disse tidssprangene er ingen tilfeldighet; de stemmer overens med Pennywises beryktede 27-årssyklus, og avdekker skremmende hendelser som Bradley Gang-massakren og Kitchener Ironworks-eksplosjonen. Muschietti, som også regisserte It-filmene, har som mål å dykke dypere ned i Derrys mørke fortid og dens forbindelse til den beryktede klovnen.

Gleder du deg til å se Pennywise' mørke historie utfolde seg gjennom flere tiår?