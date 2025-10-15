IT: Welcome to Derry skremmer opp en blodig storm i ny trailer

HQ

Pennywise, den dansende klovnen, kommer tilbake i IT: Welcome to Derry. Den splitter nye prequel-serien som bringer Skarsgård tilbake som den marerittaktige skapningen fra bortenfor stjernene. I denne splitter nye og voldsomt blodige traileren blir vi ønsket velkommen tilbake til den lille byen, nesten 30 år før hendelsene i Andy Muschiettis første film fra 2017.

Serien har premiere i slutten av måneden, den 26. oktober, og å dømme ut fra opptakene tegner den til å bli virkelig voksenorientert med voldsomt mye blod. Med andre ord, jul for alle oss fans av skrekk. Sesongen vil gi oss åtte episoder totalt, med finale den 14. desember. Sjekk ut den deilig forstyrrende traileren her nedenfor.

Gleder du deg til IT: Welcome to Derry?