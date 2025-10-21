Italdesign viser frem den kommende Honda NSX-tributten

HQ

Designstudioet Italdesign liker å tegne ulike hyllester til ikoniske bilmodeller, og deres kommende prosjekt som snart vil bli vist frem er deres hyllest til den ikoniske 90-tallsbilen Honda NSX som Ayrton Senna var med på å utvikle. NSX ble i mange år ansett for å være den beste sportsbilen i sin tid og utklasset sine nærmeste konkurrenter Ferrari Testarossa og Lamborghini Diablo, på den tiden. Den lille teaseren som har dukket opp viser en LED-baklykt som selvfølgelig ligner originalbildet når det gjelder form, men uten toppformen, som kanskje burde ha vært med her. Når vi får se den, vet vi ikke, men det er snart på tide å dømme etter teaseren.

