Italia anskaffer Gulfstream G550 jetfly for å teste banebrytende militærteknologi Det nye flyet skal fungere som et nasjonalt testlaboratorium for neste generasjons overvåkings- og elektroniske krigføringssystemer.

Vi vet nå at landet har anskaffet et nytt Gulfstream G550-jetfly som skal fungere som en dedikert testplattform for avansert etterretnings- og elektronisk krigføringsteknologi utviklet av Leonardo. I motsetning til andre fly i Italias flåte vil dette G550-flyet utelukkende fokusere på forskning og systemvalidering, ikke aktive operasjoner. Flyttet er en del av en bredere strategi for å styrke den nasjonale forsvarsevnen og redusere avhengigheten av utenlandske teknologileverandører. Flyet er en del av et program til flere milliarder euro, og støtter Italias mål om å styrke sin rolle i NATO gjennom innovasjon på hjemmebane. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne investeringen vil omforme Italias militære fortrinn innen elektronisk krigføring. Gulfstream G550 jetfly // Shutterstock