Italia avduker luftvernsystemet "Michelangelo Dome"

Det italienske forsvars- og romfartskonsernet Leonardo har lagt frem planer for et nytt luftvernsystem i flere lag, "Michelangelo Dome", som skal beskytte kritisk infrastruktur og viktige områder mot raketter, missiler og droner.

Systemet, som er inspirert av Israels Iron Dome, vil integrere plattformer på land, i luften, til sjøs og i verdensrommet for å oppdage, spore, avskjære og nøytralisere trusler. Leonardo planlegger å samarbeide med det italienske forsvaret om å utforme systemet, som forventes å være operativt innen 2028.

Den italienske forsvarsministeren Guido Crosetto fremhevet behovet for slike systemer for å motvirke hybride krigføringstrusler, blant annet mot energiinfrastruktur og flyplasser, og sa at Italia diskuterer samarbeid med andre europeiske land.

Leonardo-sjef Roberto Cingolani:

"Dette er en modell som er viktig for sikkerheten i Italia, Europa og NATO-landene i årene som kommer."

Italias forsvarsminister Guido Crosetto:

"Hvert land kan integrere sin egen teknologi. Sammen kan vi samarbeide om å skape et svært avansert forsvarssystem mot alle typer trusler, fra hypersoniske missiler til små droner, fordi truslene nå kommer i mange forskjellige former."