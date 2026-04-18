Italia blir vertskap for en ny ATP 250-turnering før Wimbledon i 2028

Italia vil legge til en ny ATP-turnering i kalenderen. I tillegg til Italian Open i Roma, som er en del av grussesongen som leder til Roland Garros, og som har vært rangert som en Masters 1000 siden 1990, vil de ha en ATP 250-turnering på gress før Wimbledon fra og med 2028.

Turneringen vil erstatte European Open, som ble arrangert mellom 2016 og 2024 i Antwerpen i Belgia, og som ble flyttet til Brussel i 2025. Turneringen arrangeres på hardcourt innendørs i oktober, og kommer tilbake mellom 19.-25. oktober 2026. I 2027 blir det siste gang turneringen forsvinner, og i stedet blir det en ny ATP 250-turnering i Italia, som skal spilles i begynnelsen av juni, som oppvarming før Wimbledon.

Hvor den nye ATP 250-turneringen skal spilles, er ikke offentliggjort. Ifølge det italienske tennisforbundets president Angelo Binaghi, via Associated Press, er det fortsatt tid til å bestemme hvor den skal spilles, men han har vurdert å gjøre det i Milano, på San Siro fotballstadion, og bemerker at Madrid Open bruker Bernabéu stadion som treningsbaner for Madrid Open senere denne måneden.

Italia har også rettighetene til å arrangere Davis Cup-finalene i Bologna frem til 2027 og ATP-finalene i Torino frem til 2030.