Italia diskuterer Starlink vs. Eutelsat for sikker satellittkommunikasjon

Italias regjeringskoalisjon står overfor en viktig avgjørelse om hvilken satellittleverandør som skal sikre landets mest sensitive kommunikasjon, og partiet Ligaen oppfordrer regjeringen til å favorisere Starlink fremfor franskledede Eutelsat (via Reuters).

Mens statsminister Giorgia Melonis regjering søker krypterte kommunikasjonsløsninger for diplomater og forsvarsansatte, er Starlinks dominans med 6 700 satellitter større enn Eutelsats 600, noe som gjør selskapet til det teknologisk overlegne valget, ifølge representanter for Ligaen.

Debatten får ytterligere næring av geopolitiske hensyn, ettersom ligaleder Matteo Salvini - kjent for sin sterke støtte til Donald Trump - ser ut til å være på linje med Elon Musks visjon, mens opposisjonspartiene uttrykker bekymring over å gi en kritisk sikkerhetskontrakt til et selskap som er under lupen for sin rolle i Ukraina.

Mens Italia navigerer gjennom forsinkelser i EUs IRIS²-satellittprosjekt, insisterer regjeringen på at ingen formelle forhandlinger har funnet sted ennå, og legger vekt på åpenhet i sin endelige beslutning. Inntil videre gjenstår det å se hvordan Italia vil balansere nasjonal sikkerhet, teknologi og diplomati i sin satellittstrategi.