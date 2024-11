Italia er det første landet som har vunnet Davis Cup og Billie Jean King Cup samme år

HQ

Jannik Sinner er ustoppelig. En uke etter å ha vunnet ATP Finals i Torino, ledet han an i en ny italiensk seier i Davis Cup, etter å ha slått Nederland i finalen forrige søndag.

Italia levnet ikke nederlenderne noen sjanser og vant 2-0. Først var det Matteo Berretini som slo Botic van de Zandschulp (Nadals bøddel) 6-4, 6-2. Deretter sendte Sinner Tallon Griekspoor 7-6(2), 6-2. Nok en overveldende seier for ATP nº1, som i år har reist seg som en ustoppelig kraft.

Berrettini gikk glipp av Davis Cup i fjor på grunn av skade. Italia vant også i fjor, og nå sier han at han er glad for at han i år kunne "bringe noen poeng til saken".

Gleden er dobbel for italienerne, ettersom de også vant Billie Jean King Cup bare noen dager tidligere. Det er første gang samme land vinner både herrenes og kvinnenes "Tennis World Cup" samme år.

Sinner forsvarte Italias Davis Cup med suksess før han gikk tilbake til trening. Han vil også forsøke å forsvare Australian Open, sesongens første Grand Slam-turnering, i januar neste år.