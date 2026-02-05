Italia etterforsker en 80 år gammel mann for påstått "snikskytterturisme" i Sarajevo

HQ

Italiensk påtalemyndighet har satt en 80 år gammel mann under etterforskning på grunn av påstander om at utlendinger betalte for å skyte på sivile under beleiringen av Sarajevo på 1990-tallet, sa kilder med direkte kjennskap til saken onsdag (via Reuters). Mannen, en tidligere lastebilsjåfør som bor i nærheten av den nordlige byen Pordenone, er den første mistenkte som er identifisert i en etterforskning som ble innledet av påtalemyndigheten i Milano i fjor.

Etterforskningen fokuserer på påstander om at velstående utlendinger deltok i såkalt "snikskytterturisme" under Bosnia-krigen i 1992-1995, der de angivelig betalte bosnisk-serbiske styrker for å la dem skyte på sivile fra stillinger med utsikt over Sarajevo. Den mistenkte, som ikke har blitt navngitt, står tiltalt for flere tilfeller av overlagt drap med grove motiver, selv om påtalemyndigheten ikke har avklart om han er anklaget for å ha vært direkte involvert i drapene eller for å ha gitt logistisk støtte.

Rundt 11 000 sivile ble drept under beleiringen av Sarajevo, mange av dem av granater og snikskyttere. Den italienske etterforskningen ble utløst av en klage fra journalisten og forfatteren Ezio Gavazzeni, som sa at han var inspirert av dokumentarfilmen Sarajevo Safari fra 2022. Etterforskningen, som ble innledet i november 2025, har skapt håp blant de overlevende om at de ansvarlige endelig kan bli stilt til ansvar...